Ex Juventus, per Lucio ustioni sul 18% del corpo dopo l'incidente domestico: come sta ora

Come sta Lucio

Arrivano aggiornamenti dal Brasile sulle condizioni di, ex difensore tra le altre di Juventus , rimasto coinvolto in un incidente domestico nei giorni scorsi. Il 47enne, ricoverato nell’unità di terapia intensiva dell’Ospedale di Brasilia, non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni inizialmente erano state giudicate come molto serie.Secondo quanto riportato da Globo, Lucio ha riportato, alcune di secondo grado, a causa dell’esplosione di un camino ecologico all’interno della sua abitazione. Dopo l’arrivo in ospedale, avvenuto lo scorso venerdì, il giocatore è stato affidato a un team specializzato in trattamenti per grandi ustionati presso l’Hospital Brasília – Rede Américas. L’ultimo bollettino medico, diffuso sabato, conferma che Lucio è cosciente e stabile, e sta rispondendo positivamente alle cure. Non si hanno ancora indicazioni su una possibile data di dimissione, ma i medici parlano di “buoni progressi clinici”.

Lucio si era ritirato dal calcio professionistico nel 2020. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Inter e Juventus, conquistando numerosi trofei, tra cui il Triplete con i nerazzurri nel 2010.