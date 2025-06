Ex Juventus, Paredes verso il ritorno al Boca Juniors: c'è l'accordo

Getty Images

è a un passo dal ritorno al. Il regista argentino della Roma, con un passato anche alla Juventus , sta per vedere concretizzarsi un trasferimento di cui ormai si parla da tempo immemore, nel club che lo ha lanciato nel mondo del calcio e nel quale non ha mai nascosto di voler chiudere la sua carriera. Secondo indiscrezioni provenienti proprio dal Paese sudamericano, c'è l'intesa tra il centrocampista argentino e gli Xeneizes - impegnati in questi giorni al Mondiale per Club - per un contratto di tre anni e mezzo, dunque fino al 31 dicembre del 2028.

Paredes-Boca Juniors, le ultime

Il prossimo passo sarà l'attivazione della clausola rescissoria inserita nel contratto di Leandro Paredes con la, che ammonta a 3,5 milioni di euro: una cifra accessibile anche per i parametri economici del calcio sudamericano. Con l’accordo già raggiunto tra il Boca e il giocatore su tutti gli altri aspetti dell’operazione, resta solo da completare il pagamento alla società giallorossa, che si prepara a incassare la somma nei prossimi giorni.