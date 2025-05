Ex Juventus, Matuidi: 'Finale di Champions? Spero vinca il PSG!'

AFP/Getty Images

A margine del 75° Congresso FIFA presso la sede della CONMEBOL ad Asuncion, l'ex Juventus ha parlato anche della finale didel 31 maggio, frae Paris Saint Germain: "L’intera città è in fermento. Vivere una finale di Champions League è qualcosa di straordinario per Parigi. Il PSG ha saputo reagire bene alla partenza di Mbappé, che sta facendo grandi cose a Madrid. Dembélé ha raccolto la sua eredità in modo eccellente, disputando una stagione straordinaria. Il talento lo ha sempre avuto, ma ora è diventato decisivo: è questo il vero salto di qualità".

Matuidi sulla finale di Champions League

La carriera

Matuidi ha proseguito: "L’Inter è una squadra molto solida, organizzata secondo la miglior tradizione italiana, ma anche capace di fare male in attacco, come si è visto contro il Barcellona. Sarà una grande partita, e ovviamente spero in una vittoria del Paris".Blaise Matuidi, centrocampista francese classe 1987, ha avuto una carriera ricca di esperienze e successi. Ha iniziato la sua avventura professionistica con il Troyes, collezionando 69 presenze e 4 reti, prima di trasferirsi al Saint-Étienne, dove ha disputato 154 partite e segnato 3 goal. Il salto di qualità è arrivato con il passaggio proprio al Paris Saint-Germain, con cui ha giocato ben 295 partite e realizzato 33 reti. Successivamente ha vestito la maglia della Juventus, totalizzando 133 presenze e 8 goal, contribuendo alla conquista di tre Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Ha concluso la sua carriera all’Inter Miami, negli Stati Uniti, con 48 presenze e 2 reti. Matuidi si è ritirato nel 2021. Con la Nazionale francese ha collezionato 84 presenze e segnato 9 goal, contribuendo in modo importante alla vittoria della Coppa del Mondo nel 2018.