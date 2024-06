Le parole di Fernandosu Alvaro, intervistato da Sky Sport:MORATA NON AMATO IN SPAGNA - "Penso che sia amato, un grandissimo calciatore e tutti lo amano. Ma in Spagna tutti vogliono sempre di più, all’Atletico ha avuto qualche problema, non ha fatto le migliori partite, un periodo difficile. Ma Alvaro arriva qui con tutto, vuole dare il meglio di sé e sono convinto farà una grandissima partita e farà gol".