Florin Manea, agente del difensore ex Genoa Radu, ora al Tottenham, ha parlato a Radio CRC del suo assistito, che non vive un momento facile."Deve avere pazienza, ha davanti due giocatori importanti, alla fine troverà spazio anche lui. L’allenatore ha detto tante volte che non vuole giocare a 3, lui lo sa meglio, ma prende un sacco di gol il Tottenham. Giocare a 3 dà più sicurezza di non prendere tanti gol. A Dragusin non cambia niente giocando a due o a tre. Il Tottenham prende tanti gol sui calci piazzati, penso che in futuro troverà spazio perché la squadra ha bisogno della sua potenza. Al Genoa di testa le prendeva tutte lui. Lui è uno che si impegna, sta in palestra, fa tante ore di allenamento, mangia come si deve, va a dormire presto. È stato colpito dall’essere professionale di Ronaldo e prova a imitarlo".? - "Se non gioca dobbiamo pensare ad altre soluzioni, ma in questo momento non penso perché è arrivato a gennaio. Poi non si sa mai nella vita, speriamo di no, ma non si sa mai".