Ve lo ricordate? Il terzino ora è di proprietà delma è attualmente in prestito al. Con il club catalano in stagione ha collezionato 30 presenze condite da tre gol e quattro assist tra campionato e coppe. Il suo prestito però si concluderà al termine della stagione attuale. Tuttavia stando a quanto riferisce SkySports la volontà del terzino portoghese sarebbe quella di rimanere in blaugrana. Il suo agente Jorge Mendes è già al lavoro per riuscire ad accontentarlo, potrebbe esserci margine di riuscire a trattenere in Spagna l'ex Juventus.