L'ex talento olandese è vicino a una nuova rescissione di contratto. Dopo aver girovagato un po', era finito in Repubblica Ceca, ma in questi giorni anche lo Slavia Praga sta pensando alla risoluzione con lui. Secondo quanto riporta Goal.com, le parti sono arrivate alla rottura dopo appena tre mesi dal suo arrivo nel club: lui, infatti, era arrivato a dicembre e aveva iniziato a lavorare a parte per rimettersi al livello dei compagni. Ma i piani non sono andati come ci si aspettava, le promesse non sono state rispettate dal ragazzo e la società non ha gradito il comportamento non professionale dell'ex giocatore di Juventus e Sampdoria. E, ora, si sta trattando la risoluzione del contratto con la dirigenza già in contatto con l'entourage dell'olandese. Arrivato da svincolato dopo la fine dell'avventura italiana alla Juventus, aveva firmato fino a giugno con opzione per altri tre anni.