Ex Juventus, maxi squalifica per Hernanes in Prima categoria: prende 8 giornate

Getty Images

Hernanes squalificato, cosa è successo

Secondo quanto riportato da Sprint e Sport, un’inaspettata sentenza ha colpito, ex centrocampista di Juventus , attualmente in forza al Sale, squadra di Prima Categoria piemontese. Il brasiliano è stato squalificato per ben otto giornate a seguito di un acceso diverbio con l’arbitro, dopo un rigore concesso contro la sua squadra. Una sanzione pesante che, di fatto, pone fine in anticipo alla sua stagione.L’episodio si è verificato il 2 marzo, nella sfida tra Sale e Spinettese, valida per la 23ª giornata del Girone G. Il Sale era in vantaggio per 1-0 quando, a inizio ripresa, Hernanes è entrato in campo, rivelandosi subito decisivo: al 31’ ha segnato il gol del 2-0, avvicinando la sua squadra alla vittoria. Tuttavia, nei minuti finali, l’arbitro Rogina di Asti ha assegnato un calcio di rigore alla Spinettese.

Il comunicato del Giudice Sportivo

L’ex Serie A non ha accettato la decisione e ha protestato con veemenza, causando l’intervento del direttore di gara. Il comportamento del centrocampista è stato giudicato eccessivo, portando alla clamorosa squalifica. Una decisione che lascia il Sale senza il suo leader tecnico nella fase cruciale della stagione.«Nello specifico il giocatore, a seguito della concessione di un rigore in favore degli avversari, si avvicinava correndo all'arbitro e protestava con veemenza ponendosi faccia a faccia con lui. L'arbitro decideva quindi di ammonirlo, ma prima di poter esibire il cartellino giallo il giocatore colpiva il cartellino e lo faceva cadere a terra. L'arbitro faceva per estrarre il secondo giallo e quindi il cartellino rosso ma il Sig. De Carvalho Viana Anderson Hernanes colpiva il braccio dell'ufficiale di gara facendo cadere anche il cartellino rosso. Veniva allontanato dai compagni mentre continuava a protestare»