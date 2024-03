Le parole di Hamzaai canali ufficiali della Serie A:"Nella scorsa stagione giocavo in serie C a Pescara e molti allenatori venivano a vedere gli allenamenti di Zeman. Tra questi c'era anche D'Aversa, venuto per curiosità. Ama il calcio e Pescara. Ci allenavamo tutti i giorni, anche in doppia seduta e lì deve aver visto qualcosa in me. Quando poi ho saputo che il Lecce mi stava cercando e l'allenatore era D'Aversa. Ho fatto due più due. Questa è la magia del calcio - le parole dell'ex bianconero, che ha aggiunto - Sono cresciuto a Lione e lì ho fatto tutto il percorso nel settore giovanile, restando dieci anni. Abitavo vicino a Benzema e quando ho segnato con la Juve mi ha fatto i complimenti. Era molto contento perché giocavo col suo amico Ronaldo".