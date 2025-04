AFP via Getty Images

Ex Juventus, giocherà Szczesny contro l'Inter?

2 ore fa



A stagione già avviata il Barcellona ha tesserato in fretta e furia Wojciech Szczesny, svincolato dalla Juventus, scegliendo il portiere polacco per sostituire Marc-André ter Stegen che nella gara col Villarreal aveva riportato la rottura completa del tendine rotuleo del ginocchio destro. Domani però il Barcellona giocherà contro l'Inter ed avrà entrambi a disposizione. Giocherà quindi l'ex Juventus viene spontaneo chiedersi?



L'allenatore però ha già scelto chi sarà il portiere titolare. Nessun rebus da sciogliere, il tecnico tedesco ha risposto in modo chiaro a una domanda durante la conferenza stampa pre partita: "Tek giocherà in Champions League, questo è chiaro. Ter Stegen? Penseremo a cosa fare in campionato, ma è un altro discorso".