L'ha confermato Gabrielecome allenatore nonostante l'ultima sconfitta casalinga per 2-0 contro il Torino. A nove giornate dalla fine della Serie A, la squadra ha un vantaggio di tre punti sulla zona retrocessione e, dopo la pausa per le nazionali, affronterà una partita cruciale per la salvezza contro il Sassuolo il 1° aprile, nel pomeriggio di Pasquetta. In vista della prossima stagione, il club friulano sta valutando l'opzione di Fabiocome allenatore - come riporta calciomercato.com -, recentemente esonerato dal Lione in Francia. "Vorrei tornare e trovare un progetto; mi piace lavorare in questo modo e spero di avere questa opportunità", ha dichiarato Grosso.Di recente, Fabiosi è riaffacciato nel mondo Juve ed era presente a Vinovo per osservare laPrimavera. Nell'Under 19 bianconera gioca il figlio, Filippo.