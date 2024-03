Goal: Paulo Dybala | Monza 0-3 Roma

pic.twitter.com/RZseVTxBtI — FootColic (@FootColic) March 2, 2024

Dopo aver fornito un assist, Pauloaggiunge il suo tocco personale con un gol, siglando il terzo vantaggio della Roma contro il. La sua rete è un autentico capolavoro: una punizione da lontano, un tocco delicato che si insinua nell'angolo della porta, mandando in visibilio i tifosi. Non solo i sostenitori giallorossi, ma anche coloro che lo hanno sostenuto in passato con la maglia bianconera dimostrano di non averlo dimenticato, come testimoniano i commenti sui social. Dybala dimostra ancora una volta il suo talento e la sua abilità nel calcio, confermando di essere uno dei giocatori più ammirati e rispettati nel panorama calcistico attuale. La sua prestazione è un'ulteriore conferma del suo valore e della sua versatilità sul campo.