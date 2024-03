Paulo, ex attaccante della, è stato colpito da una lesione all'adduttore della coscia destra, rendendolo indisponibile per le prossime sfide. Il calciatore sarà costretto a saltare l'incontro tra Roma e Sassuolo, così come la convocazione con la nazionale argentina. Gli esperti stimano un periodo di recupero di circa 10/15 giorni per l'attaccante. Questo infortunio rappresenta una perdita significativa per la Roma e per la squadra nazionale, mentre Dybala si concentrerà sul suo recupero per tornare in campo al più presto.