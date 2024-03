Dybala is on stage. Rome is ahead 1-0!pic.twitter.com/e3lnLkavKg — FootColic (@FootColic) March 7, 2024

Paulodimostra una forma strepitosa, raramente vista in passato. L'attaccante argentino sembra inarrestabile e ancora una volta, questa sera, ha segnato per aprire il punteggio nella partita tra Roma e Brighton. Ad assistere al gol c'era un altro ex Juventus, Leandro, che ha fornito un passaggio decisivo. La combinazione tra i due exha scatenato l'entusiasmo dei tifosi e ha evidenziato il talento ineguagliabile di Dybala, che continua a brillare nel panorama calcistico internazionale.