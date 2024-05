Florin, agente del difensore ex Genoa Radu, ora al, ha parlato a Radio CRC: non è un periodo semplice per il rumeno, che agli Spurs non è riuscito a guadagnare il posto da titolare.“Era meglio che Dragusin venisse a giocare a Napoli? Per il sole sì, ma è stata una scelta sua. Parlai anche con De Laurentiis, è stato un grande onore.COSA NON VA - "Deve avere pazienza, ha davanti due giocatori importanti, alla fine troverà spazio anche lui. L’allenatore ha detto tante volte che non vuole giocare a 3, lui lo sa meglio, ma prende un sacco di gol il Tottenham. Giocare a 3 dà più sicurezza di non prendere tanti gol. A Dragusin non cambia niente giocando a due o a tre. Il Tottenham prende tanti gol sui calci piazzati, penso che in futuro troverà spazio perché la squadra ha bisogno della sua potenza. Al Genoa di testa le prendeva tutte lui. Lui è uno che si impegna, sta in palestra, fa tante ore di allenamento, mangia come si deve, va a dormire presto. È stato colpito dall’essere professionale di Ronaldo e prova a imitarlo".TORNA? - "Se non gioca dobbiamo pensare ad altre soluzioni, ma in questo momento non penso perché è arrivato a gennaio. Poi non si sa mai nella vita, speriamo di no, ma non si sa mai".SLIDING DOORS - "Se non fosse arrivato il Tottenham il Napoli avrebbe preso Dragusin? Penso di sì, ma c’era anche il Bayern. Al Genoa si trovava molto bene e voleva andare fuori dall’Italia. Se non ci fossero stati Bayern e Tottenham avremmo scelto Napoli.CONTE AL NAPOLI? - "Conte è uno dei migliori al mondo, sarebbe un onore lavorare con lui, ma in questo momento è difficile dire cosa succederà. Poi qualora arrivasse un’offerta di prestito del Napoli con Conte lì, sarebbe da valutare. Quando lavori con uno come Antonio Conte, impari su tanti piani".SE NE RIPARLA - "Se a fine stagione Postecoglu dovesse dire a Dragusin che lo considera ancora un’alternativa ai centrali? Se gli dicesse così, non credo che Dragusin resterebbe a non giocare”.