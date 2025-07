Ex Juventus, De Winter può finire all'Inter: quanto chiede il Genoa

BELGA MAG/AFP via Getty Images

L'Inter su Koni De Winter

Tra i 35 e i 40 milioni di euro: questa la valutazione che il Parma ha fatto di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che dopo una stagione vissuta da protagonista in Serie A è finito nel mirino di diverse squadre italiane, tra cui la- che però sta sondando tante piste, per la retroguardia ma non solo - e l'. Inter che, secondo Calciomercato.com, di fronte a queste cifre ha un po' rallentato la propria corsa mettendo nel mirino un altro giocatore, tra l'altro con un passato in bianconero.Si tratta di, che il Genoa potrebbe cedere di fronte a un'offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro. I nerazzurri hanno già incassato il sì del belga, ma prima di presentare una proposta ufficiale al Genoa devono necessariamente fare spazio nel reparto difensivo, che al momento conta ben otto elementi, considerando anche il rientro di Tomás Palacios dal prestito al Monza. Prima di poter procedere con un acquisto, è dunque indispensabile una cessione.

Nel frattempo, però, la dirigenza dell'Inter continua a spingere per assicurarsi De Winter, un'operazione che, se dovesse andare in porto, renderebbe quasi impossibile anche l'arrivo di Leoni, salvo clamorosi colpi di scena. Sul quale, dunque, potrebbe inserirsi con forza la Juventus, una volta che avrà sistemato altre priorità.