La situazione di Matthijsal FCverrà rivalutata non appena il club avrà deciso chi sarà il nuovo allenatore, secondo quanto riporta Fabrizio Romano. Attualmente, De Ligt desidera avere più tempo di gioco e la situazione si presenta complessa sotto la guida di Tuchel. L'interesse delè stato evidente già a gennaio, mentre diverse squadre della Premier League hanno manifestato interesse per il prossimo periodo estivo. Questa incertezza sul suo futuro ha portato a molte speculazioni sulle possibili destinazioni del difensore olandese. Tuttavia, fino a quando non sarà presa una decisione definitiva sul nuovo allenatore del Bayern, la situazione di De Ligt rimarrà in sospeso. La sua ricerca di maggiore spazio di gioco potrebbe spingerlo a valutare attentamente le opzioni disponibili nel prossimo futuro.