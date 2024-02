almeno per il momento, resta al Bayern Monaco. L'ex difensore della Juventus non è soddisfatto del suo impiego con la maglia dei bavaresi, ma non ha fatto il passo decisivo per dire addio già nel mercato di gennaio. Secondo le informazioni riportate da L'Equipe, anzi, avrebbe detto no al Paris Saint-Germain. Il club francese ci ha provato senza fortuna nelle ultime ore, dopo aver capito di non poter arrivare all'obiettivo principale, Leny Yoro, ma non se n'è fatto nulla. De Ligt è rimasto in Germania, in attesa, forse, di un nuovo capitolo in estate.