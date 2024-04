Si attende solo l'annuncio. Accordo e firme già arrivate e una nuova avventura sta per cominciare. E' quella di Fabio Cannavaro, che sarà il prossimo allenatore dell'Udinese. Ormai questione di minuti per l'ex centrale della Juventus, Campione del Mondo nel 2006 e Pallone d'Oro, che si appresta a rilevare il posto di Cioffi alla guida del club friulano.Troverà una squadra che arriva d tre sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 partite, raggiunta a quota 28 punti dal Frosinone al terzultimo posto e distante tre punti da Verona e Empoli, vincenti in quest'ultima giornata a cinque turni dalla fine del campionato. C'erano in ballo i nomi di Leonardo Semplici, Andrea Stramaccioni, Edoardo Reja e Fabio Cannavaro, ma alla fine l'ha spuntata lui, che questa mattina è partito da Napoli in viaggio verso Udine. Cioffi chiude la sua seconda esperienza a Udine con 23 partite, in cui ha totalizzato 4 vittorie (battendo Milan e Juventus in trasferta), 10 pareggi e 9 sconfitte.