Ex Juventus, che goal di Nicolussi Caviglia! VIDEO

Sotto di due goal contro, ilha assistito a un intervento decisivo dell'ex. Il centrocampista ha cercato di riavvicinare la squadra al risultato con un gesto tecnico spettacolare: un grande gol su punizione che ha accorciato le distanze. La precisione e la potenza del tiro hanno fatto esplodere l'entusiasmo tra i tifosi, donando nuova speranza alla formazione. Nicolussi Caviglia ha dimostrato di saper gestire la pressione in situazioni difficili, segnando un momento fondamentale per il Venezia in una partita combattuta e critica per le sorti della squadra.