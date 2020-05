Joao Cancelo verso un clamoroso ritorno. L'ex terzino della Juventus, infatti, sarebbe vicino ad un ritorno all'Inter in una tripla operazione sull'asse Inter-Barcellona-Manchester City. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, Semedo, terzino del Barcellona, può essere girato ai nerazzurri nell'ambito dell'operazione Lautaro Martinez. Lo stesso Semedo sarebbe poi utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Cancelo, vero e proprio pallino di Beppe Marotta che l'ha portato alla Juve nell'estate del 2018 prima di lasciare il club bianconero.