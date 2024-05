La leggenda della Juventus, attualmente capo delegazione della Nazionale, sui social ha espresso il suo parere sulla vittoria dei nerazzurri in finale di Europa League, scrivendo: "Assistere alla vittoria di un'italiana in questo modo è un'esperienza entusiasmante, quasi paragonabile alla gioia di vedere trionfare la propria squadra del cuore. Solo complimenti e grande ammirazione per l'Atalanta, non solo come squadra, ma anche come società e città! Un plauso speciale va anche al genio che guida la squadra dalla panchina!".