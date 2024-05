Una notte da star, assoluta. Mentre in Italia tutti dormivano, dall'altra parte del mondo Federico Bernardeschi ha preso per mano il Toronto e l'ha accompagnato alla settima vittoria in quattordici partite di MLS. Contro il Montrèal, l'ex Juventus è andato a segno con una tripletta nel 5-1 totale, grazie al quale la squadra è salita al quinto posto nel gruppo est superando Charlotte e arrivando a -1 dai New York Red Bulls quarti. L'italiano è salito a 7 gol stagionali in 14 partite, un gol ogni due gare. Ovviamente premiato come migliore in campo. Dopo il mancato approdo in Italia a gennaio, ecco che in queste settimane sta discutendo il rinnovo di contratto, perché ad oggi non ha intenzione di lasciare il Canada.