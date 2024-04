Nel momento cruciale della partita, Federicosi distingue con una grande giocata, orchestrando un assist impeccabile per Prince Owusu che si trasforma in un gol decisivo. Il Toronto FC trionfa con un 2-1 travolgente in trasferta contro l'Orlando City. Questa vittoria avvicina il Toronto FC alla vetta della classifica, con l'Inter Miami capolista che ora si trova a soli cinque punti di distanza, anche se ha disputato una partita in più. Bernadeschi dimostra ancora una volta il suo valore cruciale nel determinare il destino della sua squadra nel campionato.