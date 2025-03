Ex Juventus, Bentancur torna in Serie A?

Getty Images

Rodrigopotrebbe fare ritorno in Serie A, con il Milan tra le squadre interessate al centrocampista uruguaiano. Secondo il sito inglese TEAMtalk, i rossoneri starebbero valutando l’ex Juventus per rinforzare il reparto di centrocampo.Il Milan vorrebbe provare ad assicurarsi Bentancur senza un esborso economico significativo per il cartellino, magari con un prestito o una formula vantaggiosa. Tuttavia, il Tottenham, attuale club del giocatore, non sembra intenzionato a lasciarlo partire. Gli Spurs, infatti, preferirebbero rinnovargli il contratto e trattenerlo a Londra, complicando così i piani del Milan.

Oltre ai rossoneri, anche l’Atletico Madrid segue da vicino la situazione del centrocampista, pronto a inserirsi nella corsa qualora il Tottenham aprisse a una possibile cessione. Con il futuro ancora incerto, Bentancur potrebbe diventare un nome caldo per il mercato estivo.