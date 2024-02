Diegoe l'ricevono buone notizie dopo la vittoria per 5-0 contro il Las Palmas in Liga. La squadra si è già allenata in vista del primo turno degli ottavi di finale di Champions League contro l', in programma martedì sera. A sorpresa, potrebbe essere presente Alvaroa San Siro. A soli due giorni dalla partita, l'ex attaccante della Juventus si è unito agli allenamenti di gruppo, come riporta il quotidiano spagnolo 'AS'. Morata si era infortunato durante la partita tra l'Atletico Madrid e il Siviglia, con uno stiramento del legamento e un edema osseo, ma sembra che il suo recupero sia stato più rapido del previsto.