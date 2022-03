L'ex portiere della Juventus Dino Zoff è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport parlando della situazione legata alla Nazionale e dei playoff mondiali in programma domani sera. Queste le sue parole:



ITALIA - "Secondo me la Macedonia del Nord è un avversario superabile. Da prendere con le molle, come tutti, ma dobbiamo farcela. Però io vedo bene anche la finale, che sia contro il Portogallo o contro la Turchia: non ho mai “scelto” un avversario, le cose vadano come devono andare. Abbiamo avuto già due occasioni per qualificarci, questa è la terza e non la falliremo".