Non è mai decollata, in quattro anni, l'avventura di Simone Zaza al Torino. Dopo l'esperienza con la maglia della Juve, l'attaccante non ha trovato fortuna nell'altra squadra cittadina, che per questo, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ha deciso di cercargli una nuova sistemazione durante la prossima estate. L'obiettivo della società granata è anche quello di liberarsi di uno degli ingaggi più alti della rosa.