Lamberto Zauli vuole Angel Chibozo. Secondo quanto riportato da SerieBNews.com, l'attaccante 18enne piace molto al neo allenatore del Sudtirol, che nei suoi due anni sulla panchina della Juve Under 23 ha avuto modo di osservare da vicino le sue prodezze nella Primavera bianconera, dove quest'anno si è messo in bella mostra con 15 gol in 31 presenze in campionato, ai quali si aggiungono le 5 reti segnate tra la Youth League e la Coppa Italia di categoria. Quello trentino, comunque, non è il solo club sulle tracce del giovane giocatore del Benin, finito nel mirino di altre società di Serie B e C, ma anche dell'Al-Ain negli Emirati Arabi, che potrebbe acquistarlo a titolo definitivo.