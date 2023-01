Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex allenatore dellaLambertoha detto la sua sul possibile trasferimento aldi Filippo, attualmente in prestito al Monza. Ecco il suo pensiero: "L’adattabilità di Ranocchia è perfetta per il tipo di calcio di. In granata può dimostrare le sue immense qualità, ma anche alsta bene [...]. Si può considerare un giocatore simile al Pobega dello scorso anno. Probabilmente rispetto a quest’ultimo è meno strutturato fisicamente, ma ha il vantaggio di avere più gol nelle corde. Motivo per cui può essere utile sia in mezzo al campo che sulla trequarti. Se dovessi consigliarlo, lo farei con qualsiasi squadra: parliamo di un ragazzo forte. Con una mentalità granitica, grazie alla quale può arrivare lontano. Una determinazione simile non si vede così spesso".