Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex terzino della Juve Gianluca Zambrotta ha parlato anche dell'addio ai bianconeri di Giorgio Chiellini e delle decisioni che ne conseguiranno. Ecco il suo pensiero: "In questo momento vuole cercare un'altra avventura, in un campionato sempre bello e in forte espansione. Pogba? Come per tutti i giocatori, dipende da come sta di fisico e di testa. Certo, può dare una mano con la sua personalità e la sua mentalità vincente, può essere un valore aggiunto per la Juve. Ma con l'addio di Chiellini servirà anche un giocatore importante che possa sostituirlo in campo e nello spogliatoio".