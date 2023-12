Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, l'exDenisha parlato delle sue ultime esperienze calcistiche prima di quella attuale al Monaco. Ecco il suo commento: "Le ultime due stagioni non sono state semplici, ma hanno rappresentato il periodo della mia carriera in cui ho imparato di più. Ora sto dando tutto quello che ho per mettermi alle spalle quei momenti che sono stati molto complicati. Quando hai poche possibilità di giocare non è semplice farti trovare pronto sia a livello fisico che a quello mentale".