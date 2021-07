Aurora Galli, detta Yaya, è ufficialmente una nuova giocatrice dell'Everton. Avventura nel calcio inglese per la centrocampista punto fermo della Nazionale azzurra, e fino all'ultima stagione anche della Juventus Women. Galli ha lasciato i colori bianconeri, come altre giocatrici quest'estate, in cerca di nuove esperienze e stimoli.

Qui di seguito l'annuncio social ufficiale da parte dell'Everton. L'entusiasmo inglese per l'arrivo di Galli è evidente!