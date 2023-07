Era lo scorso gennaio quando Matildelasciava laWomen a titolo definitivo per trasferirsi al Koge, forse un po' a malincuore. Dopo la seconda metà della stagione vicina a casa ora la giocatrice danese sembra essere pronta per un ritorno in Italia. Era lo scorso maggio quando sugli spalti dello stadio di Seregno si vedeva la giocatrice classe 1999 ad osservareWomen-Sampdoria, gara in cui le lariane hanno ottenuto la salvezza aritmetica. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione per Lundorf potrebbe esserci un ritorno nella massima serie italiana, sarebbe finita nel mirino proprio del Como Women ora allenato da Marco Bruzzano. Niente di certo al momento ma potrebbe essere un'ipotesi di mercato.