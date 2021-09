Così Rita Guarino, ex coach della Juventus Women oggi all'Inter, al festival Femminile Plurale: ​"Negli ultimi 4-5 anni il livello si è alzato parecchio, il campionato di Serie A è sempre più bello e con giocatrici di livello internazionale.L’atleta di alto livello si allena 24 ore su 24. Il riposo, mangiare bene, la prevenzione, la cura medica sono tutte parte dell’allenamento. La cura del dettaglio fa la differenza.Dagli anni in cui giocavo io ad oggi di passi in avanti ne sono stati fatti parecchi,".