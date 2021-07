Laura Giuliani è stata un portiere formidabile per la Juventus Women, difendendone i pali in questi quattro anni vincenti di assoluto dominio sul calcio femminile italiano. E si è guadagnata così lo status di titolare fissa in Nazionale. Adesso ha trovato una nuova sfida stimolante da affrontare, quella di andare a giocare nel Milan. Ieri l'annuncio ufficiale, oggi la prima partita: è in corso l'amichevole tra le rossonere e le lituane del Gintra.

Al posto di Giuliani, come noto, la Juve ha ingaggiato il portiere francese ex Atletico Madrid Pauline Payraud-Magnin.