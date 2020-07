Arturo Vidal, uno dei giocatori più apprezzati del decennio juventino, potrebbe attraversare l'oceano e trasferirsi in MLS. Così riferisce la testata cilena La Cuarta: l'Inter Miami, il club di David Beckham (che ne è presidente) pare abbia contattato il centrocampista attualmente in forza al Barcellona per capire se possa essere interessato a unirsi a loro. Tuttavia Vidal ha anche altre opzioni in Europa, a partire dall'Inter (quella di Milano, naturalmente). Il legame tra il giocatore e la squadra nerazzurra è incarnato da Antonio Conte, che lo lanciò nella sua Juve.