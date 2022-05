L'ex centrocampista della Juventus Arturo Vidal ora è in forza all'Inter e sembra che lascerà i nerazzurri al termine della stagione. Stando a quanto riferisce l'emittente brasiliana S1 Live il centrocampista cileno starebbe addirittura cercando casa a Rio de Janeiro. Come più volte dichiarato vorrebbe giocare la Coppa Libertadores.