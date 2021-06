Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, ha parlato a W Radio in Cile commentando il proprio futuro.



FUTURO - “Giocare un giorno per il Flamengo? Certo! Dico sempre che il mio sogno è giocare nel Flamengo. Ho un contratto con l’Inter, ma forse l’anno prossimo verrò qui. Sarebbe un sogno. La mia fame resta quella di sempre".



LA COPPA AMERICA - "Brasile e Argentina sono le favorite. Noi stessi stiamo migliorando gara per gara, questo ci dà fiducia. Ci sono stati un paio di giorni complicati. In Cile si parla molto, si critica molto invece che appoggiarci. Però questo ci unisce, sappiamo che rappresentiamo il Paese".



EUROPEI - "Gli Europei? Ho visto quasi tutte le partite. Si vede un calcio più fluido, c'è il pubblico e l'ambiente è differente. Si percepisce la differenza".​