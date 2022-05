C'è il Flamengo nel futuro prossimo di Arturo Vidal. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a breve l'ex centrocampista bianconero lascerà Milano per ripartire dal Brasile, dove il club di Rio de Janeiro è già pronto a metterlo sotto contratto. Dopo i tanti anni in Europa tra Bayer Leverkusen, Juve, Bayern Monaco, Barcellona e Inter, per il classe 1987 si preannuncia ora un'esperienza calcistica oltreoceano, probabilmente l'ultima della sua carriera.