Tornato in patria per rispondere alla convocazione del Cile, Arturo Vidal è risultato positivo al coronavirus. Attualmente è ricoverato in ospedale a Santiago e, come comunicato dal medico della nazionale "il giocatore è risultato positivo al Covid nel corso della visita preventiva quotidiana di lunedì 31 maggio".



CONDIZIONI - Tonsillite, febbre alta, complicazioni respiratoria, l'ex Juve, Bayern e Barcellona, scrive sui social: "Purtroppo nei controllo di oggi ho scoperto di essere risultato positivo al Covid dopo che un amico, asintomatico, è risultato positivo in un controllo preventivo. Questa volta non potrò essere in campo, ma sosterrò i miei compagni con tutte le mie forze. Mi riprenderò presto per poter indossare di nuovo La Roja de Todos. Ringrazio tutti gli operatori sanitari che si sono presi cura di tutti i cileni che stanno lottando contro questa terribile pandemia. E vi chiedo, per favore, se potete farlo: vaccinatevi".