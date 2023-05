Edwin Van Der Sar lascia l'Ajax. Non sarà più l'amministratore delegato dopo la fine del campionato chiuso al terzo posto. Fallito l'accesso Champions dopo 14 anni, l'ex portiere bianconero ha deciso di dimettersi ed ecco il comunicato del club: "L'amministratore delegato Edwin van der Sar ha deciso di lasciare l'Ajax. Trasferirà le sue funzioni ai suoi colleghi del Consiglio di amministrazione dal 1° giugno 2023 in poi. Il Consiglio ha chiesto a Van der Sar di rimanere fino al 1 agosto per aiutare nel mercato estivo".I motivi? Da rintracciare anche nelle sue parole: "Dopo quasi undici anni nel consiglio di amministrazione, ho finito. Abbiamo vissuto cose meravigliose insieme, ma è stato anche un periodo incredibilmente duro. Sono molto grato per le persone che ho incontrato e con cui ho lavorato durante la mia seconda carriera all'Ajax, e per quello che abbiamo raggiunto e vissuto insieme. Sento il bisogno di prendere una certa distanza, di riposarmi e di fare altre cose. Non è bello prendere decisioni sul futuro di questo meraviglioso club nel prossimo periodo. Ecco perché ho deciso di dimettermi".