Prime parole ufficiali al Südtirol per Lamberto Zauli, che ieri ha lasciato ufficialmente la panchina della Juve Under 23 per unirsi alla sua nuova squadra, neo-promossa in Serie B. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dal club trentino: "Sono felicissimo di essere in questa realtà. Ho conosciuto il mondo dell'FC Südtirol anche da avversario e si apprezza da subito la serietà, la programmazione e la qualità di tante scelte fatte".