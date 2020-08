1









Aveva appena lasciato la Juventus per fine prestito, ma il futuro di Ettore Marchi non sarà al Monza: l'attaccante, arrivato in bianconero a gennaio, nella prossima stagione giocherà con la Vis Pesaro. Ad annunciarlo è la stessa Vis Pesaro attraverso i canali social: "Ettore Marchi alla Vis Pesaro: affare fatto. Come annunciato dalla società marchigiana con un post sui propri profili social, i biancorossi hanno trovato l'accordo col Monza per il passaggio dell'attaccante alla corte di Galderisi. "La fumata bianca è arrivata!!!!! Ettore Marchi è della Vis!!! Il presidente Mauro Bosco e l'amministratore delegato del AC Monza Adriano Galliani hanno concordato tutti i dettagli dell'accordo che verrà messo nero su bianco tra lunedì e martedì. Subito dopo il bomber è atteso a Pesaro per raggiungere i suoi nuovi compagni e mister Galderisi".