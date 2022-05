Andrea Pirlo dopo l'avventura con la Juventus non ha più allenato ed è rimasto in attesa. Ora, stando a quanto riporta SportMediaset l'ex centrocampista sarebbe in pole per allenare la Cremonese dopo la separazione da Pecchia. L'ex tecnico bianconero sarebbe già a Cremona per trattare con il club lombardo. L'alternativa a Pirlo è Massimiliano Alvini.