Il siciliano, oggi 22 anni, è stato portiere della Juventus Primavera e dell'Under 23. Attualmente è un giocatore del Pisa, club di cui peraltro è direttore sportivo Claudio Chiellini, fratello di Giorgio. Ma a breve Loria potrebbe scendere di categoria, tornando in quella Serie C che ha assaggiato coi colori bianconeri della "seconda squadra". Secondo Sky Sport, infatti, l'estremo difensore è destinato alsquadra pugliese che quest'anno ha ottenuto una salvezza tranquilla nel Girone C. Un altro giocatore lanciato dal progetto juventino.