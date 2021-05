It will definitely be a special match... pic.twitter.com/HZcORfGcBz — Sami Khedira (@SamiKhedira) May 22, 2021

Sarà un match speciale...Così Sami Khedira oggi aveva scritto sui social poco prima di scendere in campo per la partita che avrebbe segnato il suo appendere gli scarpini al chiodo. Sì, il centrocampista tedesco ex Juventus, passato solo nell'ultimo mercato di riparazione dalla Juve all'Hertha Berlino,Khedira ha chiuso con unama ciò non ha impedito all'Hertha di salvarsi. L'ultima missione compiuta di Sami.