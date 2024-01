L'ex centrocampista cileno ex Juventus è tornato a giocare in patria: è ufficiale la sua firma con il Colo Colo, il club che lo ha lanciato. "Il ritorno del re", annunciano in Cile, per Vidal che nelle prossime ore verrà presentato alla tifoseria del Colo Colo, pronta a riabbracciarlo. Vidal ha giocato con la maglia del Colo Colo dal 2005 al 2007, prima di trasferirsi al Bayer Leverkusen e poi alla Juventus, con cui ha vinto 4 scudetti. In seguito Bayern Monaco, Barcellona, Inter, Flamengo e Atletico Paranaense per un totale di 722 partite e 113 gol.