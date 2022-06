¡Carlos Tévez es el DT de #RosarioCentral!



El Apache se convirtió en el nuevo entrenador auriazul, tras firmar contrato con el Club por 12 meses. Carlos "el Chapa" Retegui, será integrante de su cuerpo técnico.#VamosCanalla pic.twitter.com/5APtaJjtiX — Rosario Central (@RosarioCentral) June 21, 2022

Carlosè il nuovo allenatore del. A sole poche settimane dall'annuncio del suo ritiro dal calcio giocato, l'ex attaccante dellaha subito trovato una panchina in patria, quella dello storico club argentino dove punta a chiudere la sua carriera l'obiettivo bianconero Angel Di Maria, dopo un ultimo anno in Europa. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla società sudamericana via Twitter: l'Apache ha firmato un contratto di un anno. Ecco il post: