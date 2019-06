Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, torna in panchina. Il Crema 1908, squadra che milita in Serie D ha infatti ufficializzato l'arrivo di Tacchinardi sulla propria panchina per la prossima stagione. Lo scorso dicembre Tacchinardi era stato indicato come uno dei potenziali successori di Mauro Zironelli sulla panchina della Juventus Under 23.